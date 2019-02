ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവില്‍ 300ല്‍ അധികം കാറുകള്‍ അഗ്നിക്കിരയായതിനു കാരണം അമിതമായി ചൂടായ കാര്‍ സൈലന്‍സറില്‍നിന്ന് തീ പടര്‍ന്നത് ആകാമെന്ന് അധികൃതര്‍. സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമനോട് സംഭവം വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായത്.

ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ അമിതമായി ചൂടായ സൈലന്‍സറില്‍നിന്ന് തീ ഉണ്ടാവുകയും ശക്തമായ കാറ്റു മൂലം മറ്റു വാഹനങ്ങളിലേയ്ക്കു പടരുകയും ചെയ്തിരിക്കാമെന്നാണ് നിഗമനം. തീ പടര്‍ന്ന് ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളില്‍ത്തന്നെ തീ കെടുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതര്‍ മന്ത്രിയോട് വിശദീകരിച്ചു.

കൂടുതല്‍ കാറുകളിലേയ്ക്ക് തീ പടരാതിരിക്കുന്നതിന് തീ പടരുന്ന ഭാഗത്തെ കാറുകള്‍ നീക്കി. 77 കാറുകള്‍ തീ പടരുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് നീക്കുകയും അവയിലെ തീ കെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കത്തി നശിച്ച കാറുകളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേക ഹെല്‍പ് ഡസ്‌കുകള്‍ തുടങ്ങിയതായും അധികൃതര്‍ മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏയ്‌റോ ഇന്ത്യ ഷോയുടെ വേദിക്കു സമീപം നിര്‍ത്തിയട്ട 300ഓളം കാറുകള്‍ കത്തിനശിച്ചത്. എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ കാണാനെത്തിയവരുടെ കാറുകളാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. യെലഹങ്ക വ്യോമസേനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള ഗ്രൗണ്ടില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറുകള്‍ക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. തീ പടര്‍ന്നു പിടിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യോമസേന അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

