ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കണക്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി. മേയ് 25ന് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിച്ച ശേഷം 91 ലക്ഷത്തിലധികം ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാര്‍ ഇതിനകം യാത്ര ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

" ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ സുഗമമായി തുടരുന്നു. നമ്മള്‍ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കണക്കുകളിലേക്ക് പതുക്കെ അടുക്കുകയാണ്. മേയ് 25 ന് സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ 91 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ യാത്ര ചെയ്തു." - ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 17ന് മൊത്തം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 1,16,398 ആയിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 17ന് രാജ്യമൊട്ടാകെ 2759 വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നടന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Over 91 Lakh Domestic Fliers Since Flights Resumed On May 25: Hardeep Singh Puri