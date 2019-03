ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വഛ് ഭാരത് മിഷനിലൂടെ രാജ്യത്ത് 9.23 കോടി കക്കൂസുകള്‍ നിര്‍മിച്ചതായി ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി.

സ്വഛ്ഭാരത് മിഷനിലൂടെ രാജ്യത്ത്9.23 കോടിയോളം കക്കൂസുകളാണ് നിര്‍മിച്ചത്. പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നസമയത്ത് അതായത് 2014 ഒക്ടോബറില്‍ 39 ശതമാനമായിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ 98.9ശതമാനമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുമടക്കം ഇപ്പോൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുണ്ട്. - ജെയ്റ്റ്ലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Over 9.23 crore toilets have been constructed under the #SwachBharatMission , taking the coverage of toilets from 39% in October, 2014 to 98.9% as on date. 30 States/UTs have become open defecation free.

മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ രാജ്യത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ 93.4 ശതമാനം വീടുകളിലും കക്കൂസ് സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

A national survey, conducted by an Independent Agency under the World Bank support to #SwachBharatMission, has found that 93.4% of households in rural India who have access to toilet use it, showing that construction is also matched by a behavioural change in the usage of toilets