മുംബൈ: മുംബൈയുടെ കോവിഡ് ഗ്രാഫിലെ അടുത്ത വര്‍ധനവ് മെയ്, സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തിലെ വര്‍ധനവിനോളം രൂക്ഷമാകില്ലെന്ന് പഠനം. എന്നാല്‍ ഉത്സവ സീസണോട് അനുബന്ധിച്ച് നവംബര്‍ ആദ്യവാരം നഗരം പൂര്‍ണമായും തുറന്നാല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയരുമെന്നും കൊളാബയിലെ ടാറ്റ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റല്‍ റിസര്‍ച്ചിലെ (ടിഎഫ്ആര്‍) ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നഗരത്തിലെ ചേരി ജനസംഖ്യയുടെ 80 ശതമാനവും ചേരി ഇതര ജനസംഖ്യയുടെ 55 ശതമാനവും 2021 ജനുവരിയോടെ ഹെര്‍ഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി (ആർജിത പ്രതിരോധം) കൈവരിക്കുമെന്ന് ടി.എഫ്.ആര്‍ ടീം വ്യക്തമാക്കി. ദീപാവലിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കോവിഡ് കേസുകളുടെ വര്‍ധനവ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വര്‍ധനവിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കുമെന്നും മുംബൈയില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടി.എഫ്.ആര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിനായക ചതുര്‍ത്ഥി ഉത്സവം അവസാനിച്ച ഓഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാലാണിതെന്നാണ് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അളുകള്‍ക്ക് വൈറസിനെതിരേ ചില പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും ടിഎഫ്ആര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ഡീന്‍ സന്ദീപ് ജുന്‍ജ പറഞ്ഞു.

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും ലോക്കല്‍ ട്രെയിനുകളും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന നവംബര്‍, ജനുവരി മാസങ്ങളില്‍ കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ 2021 ല്‍ സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാക്കിയേക്കില്ലെന്നാണ് ടിഎഫ്ആര്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

