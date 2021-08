ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്ത കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഡോസ് 63 കോടി (63,00,67,629) പിന്നിട്ടതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെ 65 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയതായും മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളില്‍ പറയുന്നു.

ഇതുവരെ 48.53 കോടി പേര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനും 14.46 കോടി പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സിനുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും വാക്‌സിനേഷന്‍ നടപടികള്‍ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

#Unite2FightCorona#LargestVaccineDrive



➡️ India’s Cumulative #COVID19 Vaccination Coverage crosses 63 Cr landmark milestone.



➡️ More than 65 lakh Vaccine Doses administered today till 7 pm.https://t.co/Mv4IcCNNDm pic.twitter.com/Ohvvt4YmXR — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) August 28, 2021

