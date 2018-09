ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരിലെ 360ലേറെ ഭീകരരെ സുരക്ഷാസൈന്യം വധിച്ചുവെന്ന് സി.ആര്‍.പി.എഫ് മേധാവി രാജീവ് റായ് ഭട്ട്നഗര്‍. തുടര്‍ച്ചയായ സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ ഫലമായി കശ്മീര്‍ താഴ്വരയില്‍ തീവ്രവാദികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കുറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കശ്മീരില്‍ തീവ്രവാദി സംഘടനകളില്‍ ചേരുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയുധമെടുക്കുന്നതില്‍നിന്ന് ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ സുരക്ഷാസേന ആവും വിധം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന ചിലരാണ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നടത്തുന്നത്.

ആയുധമെടുക്കുന്നതിലെ നിരര്‍ഥകത ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കശ്മീരികള്‍ക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രവാദ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കശ്മീരില്‍ ഏറെനാള്‍ ആയുസ് ഉണ്ടാകില്ല. കശ്മീരിലെ സൈനികരുടെ സുരക്ഷാകാര്യങ്ങളില്‍ സേന പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങളുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സി.ആര്‍.പി.എഫ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

