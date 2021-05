ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടാം തരംഗത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 329 ഡോക്ടര്‍മാരെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ഐഎംഎ). ഇതില്‍ 80 മരണങ്ങളും നടന്നത് ബിഹാറിലാണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

ഡല്‍ഹിയില്‍ മരിച്ചത് 73 ഡോക്ടര്‍മാരാണ്. ഏപ്രിലില്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനം അതിരൂക്ഷമായ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ ജോലിചെയ്തതിന്റെ ഫലമായാണ് പിന്നീട് രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടന പറയുന്നു. രണ്ടാം തരംഗത്തിനിടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 41 ഡോക്ടര്‍മാരാണ് മരിച്ചത്.

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ സമാഹരിച്ച് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ മരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ഐഎംഎ. രാജ്യത്ത് 20 ഡോക്ടര്‍മാരെങ്കിലും പ്രതിദിനം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അതില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും സര്‍ക്കാര്‍ - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് മാസങ്ങളില്‍തന്നെ 269 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി മെയ് 18 ന് ഐഎംഎ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്നാണ്. 2020 ല്‍ ഉണ്ടായ ഒന്നാം തരംഗത്തിനിടെ 748 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ആയിരത്തിലധികം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഒന്നാം തരംഗത്തിനിടെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഐഎംഎ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഐഎംഎയില്‍ അംഗങ്ങളായ 3.5 ലക്ഷം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ കൈവശം ഉള്ളതെന്നും, അതിനാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച യഥാര്‍ഥ കണക്കുകള്‍ ഇതിലും ഉയര്‍ന്നതാകാമെന്നും സംഘടന അവകാശപ്പെടുന്നു. 12 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോക്ടര്‍മാരാണ് രാജ്യത്ത് ഉള്ളതെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. രാജ്യത്തെ 66 ശതമാനം ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

