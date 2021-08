ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 3.86 കോടി പേര്‍ക്ക് നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ആക്ടിവിസ്റ്റായ രാമന്‍ ശര്‍മ സമര്‍പ്പിച്ച വിവരാവകാശ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ മറുപടി. കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചവരെ 44,22,85,854 പേര്‍ക്കാണ് ഒന്നാം ഡോസ് കുത്തിവെപ്പ് നല്‍കിയത്. 12,59,07,443 പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് കുത്തിവെപ്പും നല്‍കി.

കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സിന്‍ ഒന്നാം ഡോസ് എടുത്തിനുശേഷം 84 മുതല്‍ 112 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാക്സിന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ സെല്‍ വ്യക്തമാക്കി. കോവാക്സിന്‍ ആണെങ്കില്‍ 28 മുതല്‍ 42 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിന്‍ എടുക്കണം.

എന്നാല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ കോവിഷീല്‍ഡ് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിന്‍ എടുത്ത ശേഷം 3,40,72,993 പേര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിന്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 46,78,406 പേര്‍ക്ക് കോവാക്സിന്‍ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തശേഷം സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ രണ്ടാം ഡോസ് കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ചശേഷം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിന്‍ എടുക്കണമെന്നാണ് ശുപാര്‍ശ. എന്നാല്‍, രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിന്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ ഒന്നാം ഡോസ് വീണ്ടുമെടുക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം ഇല്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കോവിഡ് 19 വാക്‌സിനേഷന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ സെല്‍ വ്യക്തമാക്കി. വാക്സിനേഷന്റെ മുഴുവന്‍ ഗുണവും ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ വാക്‌സിന്റെ രണ്ടുഡോസ് എടുക്കണമെന്നും രണ്ട് ഡോസും ഒരേ വാക്സിന്‍ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

