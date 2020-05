ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 25 ലക്ഷത്തിലധികം കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയതായി ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് (ഐസിഎംആര്‍). രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 1,08,121 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചുവെന്നും ഐസിഎംആര്‍ പറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് 24 ന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യ അതിന്റെ പരിശോധന ഇരട്ടിയാക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഐസിഎംആര്‍ കണക്കനുസരിച്ച് മെയ് 20-ന് രാവിലെ 9 വരെ 25,12,388 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. മെയ് 19-ന് രാവിലെ 9 മുതല്‍ മെയ് 20-ന് രാവിലെ 9 വരെയുള്ള 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 1,08,121 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചെന്നും ഐസിഎംആറിന്റെ ബുള്ളറ്റിനില്‍ പറയുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 2,93,998 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 3,48,174 സാമ്പിളുകളും ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ 2,58,450 സാമ്പിളും കര്‍ണാടകയില്‍ 1,58,599 സാമ്പിളുകളും പരിശോധിച്ചു.കേരളത്തില്‍ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത് 46,958 സാമ്പിളുകളാണ്‌.

