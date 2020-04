വാഷിങ്ടണ്‍: ന്യൂജഴ്‌സിയിലെ പാസിയാക് കൗണ്ടിയില്‍ ഡെന്റല്‍ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തൊന്നുകാരിയായ മാനസി വാസവാദ. മൂന്നാഴ്ചയില്‍ താഴെ മാത്രമെ അവര്‍ക്കിനി യുഎസില്‍ തുടരാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളമായി യുഎസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മാര്‍ച്ച് പകുതിയോടെ കോവിഡ് കാരണം ശമ്പളമില്ലാതെ ലീവിലാണവര്‍. എച്ച്-1ബി വിസയിലാണ് മാനസി വസാവഡ യുഎസിലെത്തിയത്. എച്ച്-1 ബി വിസക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളമില്ലാതെ 60 ദിവസം മാത്രമേ നിയമപരമായ യുഎസില്‍ തുടരാനാകുകയുള്ളൂ. ഭര്‍ത്താന്‍ നന്ദന്‍ ബുച്ച് ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറാണ്. ജൂണോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസയും കാലാഹരണപ്പെടും.

ദിവസങ്ങളായി അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍ കഴിയുകയാണ് ഈ ദമ്പതികള്‍. മാതൃരാജമായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയാല്‍ അതിര്‍ത്തികളടച്ച് വിമാനസര്‍വീസുകളെല്ലാം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യുഎസ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡെന്റല്‍ ബിരുദം നേടുന്നതിനായി എടുത്ത 52000 ഡോളറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ലോണിന്റെ തിരിച്ചടവും അവരുടെ പേരിലുണ്ട്. 'ശരിക്കും ആശയകുഴപ്പത്തിലാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ എവിടെ അവസാനിക്കുമെന്നോ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല.' മാനസി പറഞ്ഞു.

യുഎസില്‍ 250,000 ലക്ഷത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡിനായി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതില്‍ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരും എച്ച്-1ബി വിസക്കാരാണ്. രാജ്യത്ത് തങ്ങാനുള്ള അവരുടെ നിയമപരമായ അവകാശം ജൂണ്‍ മാസത്തോടെ അവസാനിക്കും. റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ പദവി ലഭിക്കാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് പേര്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായേക്കുമെന്ന് വാഷിങ്ടണിലെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ പോളിസി അനലിസ്റ്റ് ജെര്‍മി ന്യൂഫെല്‍ഡ് പറഞ്ഞു.

എച്ച് -1 ബി വിസയുടെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും സാങ്കേതിക വ്യവസായമേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വദേശി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ജോലിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന എച്ച് -1 ബി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്താനോ മറ്റൊരു വിസയിലേക്ക് മാറാനോ രാജ്യം വിടാനോ 60 ദിവസമുണ്ട്. ഇതിനുള്ളില്‍ പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ യുഎസില്‍ തങ്ങാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടും.

