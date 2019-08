ഗുവഹാട്ടി (അസം): രാജ്യത്തെ കോടതികളില്‍ 50 വര്‍ഷമായി തീരുമാനമാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തിലധികം കേസുകള്‍. സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇക്കാര്യം. 25 വര്‍ഷമായിട്ടും തീരുമാനമാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകളാണെന്നും ഗുവഹാട്ടിയില്‍ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അസമില്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ച ഗുവഹാട്ടി ഹൈക്കോടതി ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അരൂപ് കുമാര്‍ ഗോസ്വാമിയോട് അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാരോട് ജൂലായ് പത്തിന് സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അമ്പതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടാവണമെന്ന് താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ കോടതികളില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന 90 ലക്ഷം സിവില്‍ കേസുകളില്‍ 20 ലക്ഷത്തോളം കേസുകളില്‍ സമന്‍സ് കൈമാറുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

