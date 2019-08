ലഖ്‌നൗ: നൂറിലധികം ഒന്നാം വര്‍ഷ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ മുതിര്‍ന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ബലംപ്രയോഗിച്ച് തല മൊട്ടയടിപ്പിച്ച് തൊഴാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചതായി പരാതി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സയ്ഫായിലുള്ള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പസിലെ റാഗിങ് പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംഘമുണ്ടെന്നും സമാനമായ സംഭവത്തില്‍ നേരത്തെ നിരവധിപേരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ.രാജ്കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം നടപടികള്‍ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. സംഭവം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. റാഗിങ് വിരുദ്ധ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഏത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏറെ ദൂരെ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. വെള്ള വസ്ത്രമിട്ട ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വരിയായി നടന്ന് പോകുന്നു.ഇവരുടെ തല മൊട്ടയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവര്‍ ജോഗിംഗ് ചെയ്ത് മുതിര്‍ന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെ പോയി വണങ്ങുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്.

ഒരു സുരക്ഷാ ഗാര്‍ഡ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാള്‍ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതോ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതോ ദൃശ്യത്തില്‍ കാണുന്നില്ല.

