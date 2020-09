ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ കോവിഡ് മുക്തരായെന്ന് കേന്ദ്രആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രതിദിന കണക്കാണിത്.

കോവിഡ് മുക്തി നേടുന്നവരുടെ പ്രതിദിന എണ്ണത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവുണ്ട്. പ്രതിദിന പോസിറ്റീവ് കേസുകളേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് പ്രതിദിന രോഗമോചിതരുടെ എണ്ണം.

ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 55 ലക്ഷം കടന്നു. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ 45 ലക്ഷത്തോളം കേസുകള്‍ നിലവില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയവരാണ്. ഇതുവരെ 44,97,87 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 80.86 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

പുതിയ രോഗമോചിതര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. രോഗമുക്തി നിരക്കില്‍ ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.

1.59 ശതമാനമാണ് കോവിഡ് മരണനിരക്ക്. നിലവില്‍ 9,75,861 പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

