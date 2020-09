ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഒരു കോടിയിലേറെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കാല്‍നടയായി പോകേണ്ടിവന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ലോക്ക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടിവന്ന തൊഴിലാളികള്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ കണക്കാണിതെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി.കെ സിങ് ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ വന്‍ പലായനത്തിനാണ് കോവിഡ് ഇടയാക്കിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയ കണക്കു പ്രകാരം 1.06 കോടി തൊഴിലാളികളാണ് ഈ കാലയളവില്‍ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ലഭ്യമായ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2020 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെ 81,385 അപകടങ്ങളാണ് ദേശീയ പാതകള്‍ അടക്കമുള്ള റോഡുകളില്‍ ഉണ്ടായത്. 29,415 മരണങ്ങളും നടന്നു. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ അപകടങ്ങളില്‍ മരിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കണക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈവശമില്ല.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഷെല്‍റ്ററുകളും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ചികിത്സാ സൗകര്യവും കൗണ്‍സലിങ്ങും ലഭ്യമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. വിവിധ ദേശീയ പാതകളിലൂടെ കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും പാദരക്ഷകളും അടക്കമുള്ളവ നല്‍കി സഹായിച്ചു. വിശ്രമ സങ്കേതങ്ങളും യാത്രാ സൗകര്യവും അവര്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഏര്‍പ്പെടുത്തി നല്‍കി.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏപ്രില്‍ 29 നും മെയ് ഒന്നിനും പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവുകളിലൂടെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ബസ്സുകളിലും ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിലും സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ അവസരം ഒരുങ്ങിയെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു.

