മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ 1001 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കണക്കുകള്‍. 851 പേരാണ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത്. 142 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി, 8 പേര്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ക് ഡൗണിനിടെ പോലീസിന് നേരെ വ്യാപകമായ ആക്രമണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. 218 സംഭവങ്ങളിലായി 770 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് വക്താക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെകണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 25, 922 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 5547 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി, 975 പേര്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടു.

