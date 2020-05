ന്യൂഡല്‍ഹി: തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസത്തിലും ഡല്‍ഹിയില്‍ പുതുയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,000 കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,295 പേര്‍ക്കാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 19,844 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം ബാധിച്ച് 13 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ ആകെ മരണം 473 ആയി.

ലോക്ക് ഡൗണിനിടയിലും പിന്നീട് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് വലിയ കുറവുണ്ടാകാത്തത് ആശങ്ക പരത്തുന്നുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 8,000 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1.82 ലക്ഷം ആയി. ഇതുവരെ 5,164 പേരാണ് രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ മരിച്ചത്.

