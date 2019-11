ഷില്ലോങ്: പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ മേഘാലയയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കാനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മേഘാലയ റെസിഡന്റ്‌സ് സേഫ്റ്റി ആന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുടെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്.

നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി ഉടന്‍ നിലവില്‍ വരുമെന്നും അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇത് പാസാക്കുമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പ്രിസ്‌ടോണ്‍ ടിന്‍സോങ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളോടും സന്നദ്ധ സംഘടനകളോടും അടക്കമുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മേഘാലയയില്‍ 24 മണിക്കൂറില്‍ അധികം താമസിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, മേഘാലയക്കാരല്ലാത്ത ആളുകള്‍ സര്‍ക്കാരിന് രേഖകകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. മേഘാലയ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവരുടെയും സ്വദേശികളുടെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും താല്‍പര്യം പരിഗണിച്ചാണിതെന്നും ടിന്‍സോങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ ജീവനക്കാരെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2016ലാണ് മേഘാലയ റസിഡന്റ്‌സ് സേഫ്റ്റി ആന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് നിലവില്‍ വന്നത്.

