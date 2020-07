ബെംഗളൂരു: കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ മൃതദേഹം ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. കര്‍ണാടകയിലെ ഹവേരി ജില്ലയിലെ റാണെബെണ്ണൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രത്തില്‍ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കിടന്നത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പ്രതിഷേധവുമായെത്തി. മാരുതി നഗര്‍ സ്വദേശിയായ നാല്‍പ്പത്തിയഞ്ചുകാരനാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കടുത്ത പനിയെ തുടര്‍ന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 28ന് ഇയാള്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സതേടിയിരുന്നു. പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച ശേഷം അന്ന് മടക്കിയയച്ചു. ശനിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഇയാള്‍ പരിശോധനഫലം വാങ്ങാനെത്തി. റിസള്‍ട്ട് വരാന്‍ വൈകുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തില്‍ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അല്‍പസമയത്തിനകം ഇയാള്‍ ഇവിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ആളുകള്‍ വിവരമറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം അവിടെവച്ച് തന്നെ PPE കിറ്റില്‍ പൊതിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താനായി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പകരം ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ എത്തി മൃതദേഹം നീക്കി.

