ഇസ്ലാമാബാദ്: മുന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ മകള്‍ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പാക്കിസ്താനിലെങ്ങും വ്യാപക പ്രതിഷേധം. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉത്തര കൊറിയയിലേയും ഖസാക്കിസ്ഥാനിലേയും പാക് അംബാസിഡറായിരുന്ന ഷൗക്കത്ത് മുഖദത്തിന്റെ മകളായ നൂര്‍ മുഖദം ഈ മാസം 20നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുറ്റക്കാരനെന്നു സംശയിക്കപ്പെട്ട നൂറിന്റെ സുഹൃത്തിനെ പിറ്റേ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

പാക്കിസ്താനില്‍ മറ്റ് രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഈയടുത്ത കാലത്ത് സമാന സാഹചര്യത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

'നൂറിന്റെ മരണം സ്ത്രീകളോടുള്ള ക്രൂരത നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഇതവസാനിച്ചേ പറ്റൂ. സ്ത്രീകളോട് അതിക്രമം ചെയ്യുന്നവരാരും നിയമത്തിന്റേയും സ്വാധീനത്തിന്റേയും പഴുതുകളുപയോഗിച്ച് രക്ഷപെടാന്‍ ഇടയാകരുത്'-പാക്കിസ്താന്‍ മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പു മന്ത്രി ഷിറീന്‍ മസ്സാരി ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Outcry over'barbaric murder' of former ambassador's daughter in Pakistan