പട്‌ന (ബിഹാര്‍): രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന സീമാഞ്ചല്‍ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി. എഐഎംഐഎം ബിഹാറിലെ മൂന്ന് സീറ്റുകളില്‍ വിജയിക്കുകയും രണ്ട് സീറ്റുകളില്‍ ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഒവൈസി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

മറ്റുകാര്യങ്ങള്‍ അന്തിമ ഫലം പുറത്തുവന്നശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ആര്‍ജെഡിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടാണ് ഒവൈസി പ്രതികരിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്ക് വോട്ടു നല്‍കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അവര്‍ക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല.

ബിഹാറിലെ പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലും എഐഎംഐഎം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെയും തങ്ങള്‍ക്ക് വോട്ടുചെയ്ത ജനങ്ങളോട് നന്ദിയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ കൃത്യമായിരുന്നു. എങ്കിലും അന്തിമ ഫലം വരുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ മൂന്നാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒവൈസിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപിയുടെ ബി ടീമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

The decision will be taken only after final results of #BiharElection are declared. Our fight is for development of Seemanchal (Bihar) which is one of the most backward areas of India: Asaduddin Owaisi, AIMIM on being asked if AIMIM will join hands with RJD to form govt in Bihar pic.twitter.com/zzhl5SQc4O