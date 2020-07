ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണ ജില്ലയില്‍ ദളിത് കര്‍ഷകദമ്പതിമാര്‍ക്ക്‌ നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തെ അപലപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. 'ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കും അനീതിക്കും എതിരായാണ്'എന്ന് പോലീസ് ഇവരെ മര്‍ദിക്കുന്ന

വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നാലുവര്‍ഷമായി തങ്ങള്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് വിള നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് പോലീസ് രാംകുമാര്‍ അഹിവാര്‍ ഭാര്യ സാവിത്രി ദേവി എന്നിവര്‍ക്കുനേരെ അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദമ്പതിമാര്‍ കീടനാശിനി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

ഇവരെ പോലീസ് മര്‍ദിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വന്‍തോതില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നിരവധി പേര്‍ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ്‌സിങ് ചൗഹാന്‍ സംഭവത്തില്‍ ഉന്നതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച രാംകുമാറിനെ പോലീസ് അതിക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്. ഇയാളെ രക്ഷിക്കാനായി സാവിത്രി ഓടിയെത്തുന്നതും രാംകുമാറിനെ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്നതും കാണാം. എന്നാല്‍ പോലീസ് ലാത്തികൊണ്ട് ഇവരെയും മര്‍ദിച്ചു. പോലീസ് മര്‍ദനത്തില്‍ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയ കുട്ടികളെ പോലീസ് തള്ളിമാറ്റുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ദമ്പതികള്‍ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭൂമി സര്‍ക്കാരിന്റേതാണെന്നും കോളേജ് നിര്‍മാണത്തിന് മാറ്റിവെച്ചതാണെന്നുമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. വിഷം കഴിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ദമ്പതിമാരുടെ നില ഇപ്പോള്‍ തൃപ്തികരമാണ്.

