ഭൂവനേശ്വര്‍: കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആയവര്‍ക്ക് മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കൂവെന്ന് ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി. ഇത് ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തൊഴിലാളികളെ ട്രെയിനില്‍ അയക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ അനുമതി റദ്ദാക്കാന്‍ ഒഡീഷ സര്‍ക്കാരിനെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കി.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കെ ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.പാണ്ഡ, കെ.ആര്‍.മോഹപത്ര എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ഉത്തരവിട്ടത്. ഒഡീഷയിലേക്ക് വരാന്‍ തയ്യാറായി നില്‍ക്കുന്ന എല്ലാ കുടിയേറ്റക്കാരേയും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചു.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരവ്. കേരളത്തില്‍ നിന്നടക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇതിനകം ഒഡീഷയിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിലാളികള്‍ ട്രെയിനുകളിലെത്തിയിരുന്നു. ചിലര്‍ ഇപ്പോള്‍ യാത്രയിലുമാണ്. ഇന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍നിന്ന് ഒഡീഷയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന അഞ്ച് ട്രെയിനുകള്‍ കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് റദ്ദാക്കി.

ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയ അനുമതി റദ്ദാക്കിയതായി ഒഡീഷ സര്‍ക്കാര്‍ തങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂറത്ത് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ധവല്‍ പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്ലാ തൊഴിലാളികളേയും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം അയക്കാനാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്രയും പേരെ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന് അസാധ്യമാണെന്നും സൂറത്ത് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

