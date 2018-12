ശ്രീനഗര്‍: പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമായ ഫെരന് (തണുപ്പ് കാലത്ത് ധരിക്കുന്ന നീളംകൂടിയ വസ്ത്രം) ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം ജമ്മു കശ്മീര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് ഓഫീസുകളില്‍ ഫെരന്‍ നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയാണ് ഇതിനെതിരെ ആദ്യം പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നിരവധിയാളുകള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായെത്തി.

ലാന്‍ഗേറ്റിലെ സോണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറാണ് ഓഫീസുകളില്‍ ഫെരനും സാദാ ചെരിപ്പും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷൂവും നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

I fail to understand why pherans should be banned! This is a regressive order that makes no sense at all. Pherans are a very practical way of keeping warm during the cold winter aside from being part of our identity. This order should be withdrawn. https://t.co/ClmV5b9smV — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 18, 2018