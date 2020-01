ന്യൂഡല്‍ഹി: പാചക വാതകത്തിന്റെ വിലവര്‍ധനയും റെയില്‍വെ നിരക്കുവര്‍ധനയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസും സിപിഎമ്മും. ഇവരണ്ടും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉലച്ചിലുണ്ടായ സമയത്താണ് അധികഭാരം ജനങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ പതിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് സുഷ്മിത ദേവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടുള്ള കടുത്ത അനീതിയാണിത്. കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നതാണ് ചോദ്യം. പുതുവത്സര ദിനത്തില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ശരിയാണോ ? ശരിയല്ലെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് കരുതുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

എല്‍പിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും തീവണ്ടിയാത്രാ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തീവണ്ടിയാത്രാ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പുതുവത്സരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുമേലുള്ള മറ്റൊരു ആക്രമണമാണിത്. കടുത്ത തൊഴിലില്ലായ്മയും, ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളുടെ വിലവര്‍ധനയും ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ ശമ്പളം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയും ജനങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഡിസംബര്‍ 31നാണ് തീവണ്ടിയാത്രാ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. തീവണ്ടി യാത്രാ നിരക്കില്‍ കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പൈസ മുതല്‍ നാല് പൈസവരെയുള്ള വര്‍ധനയാണ് വരുത്തിയത്. സബ്‌സിഡിയില്ലാത്ത പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് 19 രൂപ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം മാസമാണ് പാചക വാതകത്തിന് വില വര്‍ധിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Opposition slams BJP over hike in LPG price and Railway fares