ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവരാവകാശ നിയമ ഭദഗതി ബില്‍ ചര്‍ച്ചക്കെടുത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യസഭയില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍. പ്രതിപക്ഷം ബില്ലിന്റെ കോപ്പികള്‍ കീറിയെറിഞ്ഞു. ബില്‍ രാജ്യസഭാ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം.

സര്‍ക്കാര്‍ ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പു ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം രാജ്യസഭയില്‍ ബഹളം തുടങ്ങിയത്. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കം സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ബഹളം വെച്ച് ചര്‍ച്ച തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു.

മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണര്‍, കമ്മീഷണര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍മാരുടെ പദവി എടുത്തു കളയുന്ന ഭേദഗതിയാണ് ബില്ലിലുള്ളത്. ഇത് വിവരാവകാശ നിയമത്തെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ കാരണമാകുമെന്നും അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം.

ബില്ലിന് ഡിഎംകെയും വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശങ്കകളകറ്റിയാല്‍ ബിജു ജനതാദളും പിന്തുണ നല്‍കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌

