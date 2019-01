ന്യൂഡല്‍ഹി: ശനിയാഴ്ച കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ ഐക്യറാലിയെ പരിഹസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം അഴിമതിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യം 125 കോടി ജനങ്ങളുമായാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഗോവയിലെയും ബൂത്തുതല പ്രവര്‍ത്തകരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ സംസാരിക്കവേയാണ് പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയ്‌ക്കെതിരെ മോദി രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയത്.

പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ ഒരു പ്രത്യേകതരം സഖ്യമാണ്. നേതൃസ്ഥാനം പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണത്. സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും തട്ടിപ്പിന്റെയും അസ്ഥിരതയുടെയും സഖ്യമാണതെന്നും മോദി വിമര്‍ശിച്ചു. അവര്‍(പ്രതിപക്ഷം) പരസ്പരം സഖ്യം ചേര്‍ന്നു. ഞങ്ങള്‍(ബി ജെ പി)125 കോടി ജനങ്ങളുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്നു. ഏതു സഖ്യമാണ് ശക്തമെന്നു നിങ്ങള്‍ വിചാരിക്കുന്നത്- മോദി പ്രവര്‍ത്തകരോട് ആരാഞ്ഞു.

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളില്‍ അധികവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള നേതാക്കളുടെ മക്കളോ സ്വന്തം മക്കളെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരോ ആണ്. അവര്‍ക്ക് പണത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് ഉള്ളതെങ്കില്‍ ബി ജെ പിക്കുള്ളത് ജനപിന്തുണയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

content highlights: opposition parties alliance is all about corruption says prime minister narendra modi