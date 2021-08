ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം കൊലചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരേ രാജ്യ തലസ്ഥനാത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കൂറ്റൻ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദഹം.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളും എം.പിമാരും കൂട്ടമായി വിജയ് ചൗക്കിലേക്കാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്. പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ, കർഷക നിയമം തുടങ്ങിയവ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം.

"ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ്. പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് കേന്ദ്രം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കൊലപാതകമാണ്". കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

Today, we had to come out here to speak to you (media) as we (Opposition) are not allowed to speak in the Parliament. This is murder of democracy: Congress leader Rahul Gandhi, with Opposition leaders, at Vijay Chowk in Delhi pic.twitter.com/CYg0y4eEbX