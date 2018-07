ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെന്നുറപ്പിക്കാന്‍ അസമിലെ ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയുടെ വിഷയത്തില്‍ മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം പാര്‍ലമെന്റിലും പുറത്തും ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചയാകുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം.

അര്‍ഹരായവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനായി കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടാനെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പറയുമ്പോള്‍ പൗരന്മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താതെ തയ്യാറാക്കിയ കരട് പട്ടിക പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതിനിടെ കരട് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തവര്‍ക്കെതിരെ നിലവില്‍ ബലപ്രയോഗമോ മറ്റു നടപടികളോ കൈക്കൊള്ളാന്‍ പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാകുന്നതു വരെ യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി രഞ്ജന്‍ ഗഗോയ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രശ്‌നത്തെ നേരിടാന്‍ വ്യക്തമായ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രം ഓഗസ്റ്റ് 16നുള്ളില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ബഞ്ചിന് മുന്‍പാകെ സമര്‍പ്പിക്കണം. പരിശോധനകള്‍ക്കു ശേഷം തൃപ്തികരമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും രഞ്ജന്‍ ഗഗോയ് അറിയിച്ചു.

