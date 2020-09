ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ രാജ്യസഭയ്ക്കു പിന്നാലെ ലോക്‌സഭയും പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. കാര്‍ഷിക പരിഷ്‌കരണ ബില്ലുകള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ നിരാകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ചത്.

Opposition parties led by Congress boycott Lok Sabha session, in support of Rajya Sabha MPs who have been suspended for one week and farm Bills issue pic.twitter.com/69YzemCx80

കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സഭാകക്ഷി നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബില്‍ തിരികെ വിളിച്ച് വീണ്ടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവെച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ല.

രാജ്യസഭയും ലോക്‌സഭയും ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ്. ഒരാള്‍ക്ക് വേദനിച്ചാല്‍ മറ്റേയാള്‍ക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം കാര്‍ഷിക ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് പിന്‍വലിക്കണം. തോമര്‍ജി(കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍) അത് പിന്‍വലിക്കാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ സഭ തുടരുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു എതിര്‍പ്പുമില്ല.- അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു.

Rajya Sabha & Lok Sabha are like twin brothers...if one is in pain, the other has to be concerened. Our issue is related to the farm bills, we want it to be taken back. If Tomar ji agrees to take it back, we have no problem with session continuing: Adhi Ranjan Choudhary, Congress pic.twitter.com/u57rbWJFby