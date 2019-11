ന്യൂഡല്‍ഹി: ബുള്‍ബുള്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം 12 മണിക്കൂര്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറുമുതല്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആരുവരെയാവും വിമാനത്താവളം അടച്ചിടുക.

ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ ബുള്‍ബുള്‍ പശ്ചിമബംഗാള്‍ തീരത്തെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കനത്ത മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 120 കിലോമീറ്റര്‍വരെ വേഗമുള്ള കാറ്റിനും ശക്തമായ കടല്‍ക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നാഷണല്‍ ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി ശനിയാഴ്ച അടിയന്തര യോഗം ചേര്‍ന്ന് ബുള്‍ബുള്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെയും ഒഡീഷയുടെയും തീരങ്ങളില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തിയോടെ വീശിയേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടെന്നും ശാന്തരായിരിക്കണമെന്നും അവര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. പ്രത്യേക കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദേശീയ - സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളെ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു. തീരപ്രദേശത്തുനിന്ന് 1.2 ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും കോളേജുകള്‍ക്കും അംഗന്‍വാടികള്‍ക്കും അവധി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

