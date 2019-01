രാജ്യമിപ്പോള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കര്‍ണാടകയിലേക്കാണ്.. കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ.ഡി.യു സഖ്യസര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാന്‍ രണ്ടാം ഓപ്പറേഷന്‍ താമര നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങിയ ബി.ജെ.പി ശ്രമങ്ങള്‍ കര്‍ണാടക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബി.ജെ.പി നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ക്യാമ്പ്. കാണാതായ എം.എല്‍.എ ഭീമാനായിക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ 18ന് നടക്കുന്ന ഭരണപക്ഷ എം.എല്‍.എമാരുടെ യോഗത്തില്‍ മുഴുവന്‍ എം.എല്‍.എമാരെയും എത്തിക്കാമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ.ഡി.എസ് നേതാക്കള്‍.

Karnataka: Youth Congress workers protest outside BJP office in Bengaluru over alleged attempts by BJP to poach Congress MLAs. pic.twitter.com/WeYotODEY3