ന്യൂഡല്‍ഹി: 'ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് ' വിളിക്കുന്നവര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തുടരുമെന്ന് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജയ് റാം ഠാക്കൂര്‍. ഡല്‍ഹിയില്‍ അരങ്ങേറുന്ന അക്രമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഭാരത് മാത കീ ജയ്' വിളിക്കുന്നവര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തുടരും. അങ്ങനെ വിളിക്കാത്തവര്‍ ഇന്ത്യയെ എതിര്‍ക്കുന്നവരാണ്. അവര്‍ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരാണ്. അവരെക്കുറിച്ച് തീര്‍ച്ചയായും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. - ഠാക്കൂര്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് നല്ലതൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആളുകള്‍ ചില പ്രത്യേക മന:സ്ഥിതിയോടെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അത്തരം ആളുകളെ എതിര്‍ക്കാന്‍ സമയം വരും എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബജറ്റ് സമ്മേളത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

