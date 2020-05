ന്യൂഡൽഹി:ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ കോവിഡ് രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം 14, 21 ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കോവിഡ് കോവിഡ് പരിശോധന നെഗറ്റീവ് ആയാൽ രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം എന്ന മുൻ നിർദേശത്തിനു പകരമുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

നേരിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ

നേരിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ(mild, very mild,pre symptomatic കേസുകൾ) ഉള്ളവരിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി പനി ഇല്ലെങ്കിൽ, പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ല. ചികിത്സാകാലയളവിൽ ഇവർക്ക് താപനില പരിശോധന, പൾസ് ഓക്സിമെട്രി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ സ്ഥിരമായി നടത്തണം. എന്നാൽ ഡിസ്ചാർജിന് മുൻപ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ 95ശതമാനത്തിന് താഴെ പോയാൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ ചികിത്സ തുടരണം.

ഡിസ്ചാർജിനുശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്തിയാലും ഏഴു ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ വീണ്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

തീവ്രത കുറഞ്ഞ കേസുകൾ

കോവിഡ് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ ചികിത്സയിലുളള തീവ്രത കുറഞ്ഞ കേസുകൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും അടുത്ത നാല് ദിവസം ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ 95 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഈ കാലയളവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഡിസാചാർജിന് മുൻപ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതില്ല.

ഗുരുതരമായ കേസുകൾ

രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലെ തീവ്രത കൂടിയ കേസുകളുടെ ഡിസ്ചാർജ് പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാണുള്ളത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ആർടി-പിസിആർ ടെസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ഫലം വന്നാൽ മാത്രം ഡിസ്ചാർജ് അനുവദിക്കാം.

Content Highlights: Only severe cases need to be tested before discharge says Centre in revised guidelines