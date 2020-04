കശ്മീര്‍: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുനര്‍നിര്‍വചിച്ച കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിരതാമസ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇനിമുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗത്തിലും പോലീസ് സേനയിലും ജൂനിയര്‍ പോസ്റ്റുകളില്‍ നിയമനം ലഭിക്കൂ. 25,500 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള എല്ലാ തസ്തികകളിലേക്കുമുള്ള നിയമനത്തിന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ബാധകമാണ്.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, സ്ഥിരതാമസക്കാരായി കണക്കാക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് മാത്രമേ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ ജോലി ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ താമസിക്കാനും ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വന്നതോടുകൂടിയാണ് പുതിയ നിയമം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 15 വര്‍ഷമായി ജമ്മു കശ്മീരില്‍ താമസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ ഏഴു വര്‍ഷക്കാലം പഠിക്കുകയോ പത്താം ക്ലാസ് / പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുകയോ ചെയ്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും സ്ഥിരതാമസക്കാരനായി കണക്കാക്കും.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ഓള്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസസ്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ബോഡികളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകൃത ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ പത്തു വര്‍ഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവരെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി കണക്കാക്കും.

Content Higlights: only people who fulfill the criteria of redefined domicile rules are eligible to be appointed