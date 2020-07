ബെംഗളുരു: കൊറോണ വൈറസില്‍നിന്ന് ദൈവത്തിനു മാത്രമേ രക്ഷിക്കാനാകൂവെന്ന് കര്‍ണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി ബി.ശ്രീരാമുലു.രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നാലാംസ്ഥാനത്താണ് കര്‍ണാടക.

'ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കണം. നിങ്ങള്‍ ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയിലെ അംഗമാണോ പ്രതിപക്ഷമാണോ, ദരിദ്രനാണോ, ധനികനാണോ ആകട്ടെ, വൈറസ് വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ല.

സംസ്ഥാനത്തെ കേസുകള്‍ അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഉയരുകയേയുള്ളൂവെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉപേക്ഷയാണെന്നോ മന്ത്രിമാരുടെ നിരുത്തവാദിത്തമാണെന്നോ മന്ത്രിമാര്‍ തമ്മിലുളള ഏകോപനത്തിന്റെ പോരായ്മ കാരണമാണ് രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്നതെന്നോ ആര്‍ക്കും അവകാശപ്പെടാം. എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം സത്യത്തില്‍നിന്ന് വളരെയകലെയാണ്. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ കൊറോണയില്‍നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയൂ.' മന്ത്രി പറഞ്ഞു

മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള യെദ്യൂരപ്പ സര്‍ക്കാരിന്റെ കഴിവുകേടിനെയാണ് തുറന്നുകാണിക്കുന്നതെന്ന് പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ ഡി.കെ.ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത സര്‍ക്കാരിനെ എന്തിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിച്ച ശിവകുമാര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കര്‍ണാടകയില്‍ ഇതുവരെ 47,253 കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 928 പേര്‍ ഇവിടെ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു.

