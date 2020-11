ജയ്പുര്‍: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേരിട്ട തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് കപില്‍ സിബലിനെ തള്ളി രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയാവാന്‍ ഇടയാക്കിയ സിബലിന്റെ നടപടി രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെയും വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗെഹ്‌ലോത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 1969, 1977, 1989, 1996 കാലങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിവിധ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓരോ തവണയും ശക്തിയോടെ തിരിച്ചെത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു.

പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പരിപാടികളും നയങ്ങളും നേതൃത്വത്തെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചതുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേരിട്ട പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ പലതാണ്. എന്നാല്‍ ഓരോ തവണയും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേതൃത്വത്തില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിച്ചു. ആരോ പ്രതിസന്ധിയേയും മറികടക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷവും കോണ്‍ഗ്രസ് മെച്ചപ്പെടുകയും 2004 ല്‍ സോണിയയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യുപിഎ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇത്തവണയും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിര്‍ത്താനും വികസന പാതയില്‍ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

