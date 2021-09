ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനില്‍ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും ഏറ്റുമുട്ടി. സംഭവത്തില്‍ ഒരു ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചു. ഷോപിയാനിലെ കാഷ്‌വാ മേഖലയില്‍ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പ്രദേശവാസിക്ക് നേരെ ഭീകരരില്‍ ഒരാള്‍ വെടിയുതിര്‍ത്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മേഖലയില്‍ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതും തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചതുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പോലീസും സുരക്ഷാ സേനയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തില്‍ ഗ്രാമം വളഞ്ഞ ശേഷമാണ് തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചത്. കീഴടങ്ങാന്‍ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഭീകരന്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടർന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്. ഭീകരനില്‍നിന്ന് തോക്കും സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

