ലഖ്‌നൗ : പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ലഖ്‌നൗവില്‍ ഉച്ചയോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്രാപിച്ചത്. ഇതോടെ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. പോലീസ് വാന്‍, ഒ ബി വാന്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ ലാത്തി ചാര്‍ജ് നടത്തിയ പോലീസ് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന്‍ കണ്ണീര്‍ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു.

എന്നാല്‍ ലഖ്‌നൗവിലല്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണ നിലയിലായതായി പോലീസ് മേധാവി ഒ.പി.സിങ് അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കൂടിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ച ഇടങ്ങളിലാണ് സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. 55 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പോലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. ഒ.ബി വാനുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ഞങ്ങള്‍ അവരെ പിന്തുടര്‍ന്ന് കണ്ണീര്‍ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

