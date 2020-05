മുംബൈ: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അര്‍ണാബ് ഗോസ്വാമിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിലെ രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. അര്‍ണാബിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ ഹരീഷ് സാല്‍വെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ വാദത്തിനിടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പാല്‍ഘറിലെ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളുടെയും പേരില്‍ അര്‍ണാബിനെതിരെ മുംബൈ പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അര്‍ണാബിനെ ഏപ്രില്‍ 28ന് മുംബൈ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ 12 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. ഈ സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സാല്‍വെ കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞമാസം ബാന്ദ്രയില്‍ കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സാമുദായിക സ്പര്‍ധയുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അര്‍ണാബിനെതിരെ പുതുതായി എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. റാസ എജ്യൂക്കേഷന്‍ വെല്‍ഫയര്‍ സൊസൈറ്റിയാണ് അര്‍ണബിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്. ഈ എഫ്.ഐ.ആര്‍. റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അര്‍ണാബ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്,എം.ആര്‍.മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേട്ടത്. ഹര്‍ജിയില്‍ വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിയ കോടതി, അടുത്ത രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചു.

