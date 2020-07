മുംബൈ: മുംബൈയിലെ ചേരി പ്രദേശമായ ധാരാവിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരേയൊരാള്‍ക്ക് മാത്രം. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെയാണിത്. 2.5 സ്‌ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശത്ത് 6.5 ലക്ഷം പേര്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്ന ധാരാവിയില്‍ ഇതുവരെ 2335 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 1735 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 352 ആണ് നിലവില്‍ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

1 new #COVID19 case reported in Dharavi area of Mumbai today. Total number of cases in the area is now at 2335, including 352 active cases & 1735 discharges: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/F8H9k19Nis