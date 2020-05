ന്യൂഡല്‍ഹി: റേഷന്‍ കാര്‍ഡുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ ഏത് റേഷന്‍ കടയില്‍ നിന്നും റേഷന്‍ ധാന്യങ്ങള്‍ വാങ്ങാമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും റേഷന്‍ധാന്യങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള നാഷണല്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം ഓഗസ്ത് മാസത്തിനുള്ളില്‍ നടപ്പിലാക്കും. വണ്‍ നേഷന്‍ വണ്‍ റേഷന്‍ എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര്.

20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 67 കോടി ആളുകള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. രാജ്യത്തെ 83 ശതമാനം പൊതുവിതരണകേന്ദ്രങ്ങളും പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. 2021 മാര്‍ച്ച് മാസത്തോടെ പദ്ധതി ബാക്കി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.

എല്ലാ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ചെയ്യും. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരാള്‍ക്ക് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരി/ഗോതമ്പ്, 1 കിലോഗ്രാം കടല/കുടുംബം എന്ന നിലയിലാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം. 3500 കോടി ചെലവഴിച്ച് നടത്തുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 8 കോടി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച റേഷന്‍ധാന്യ സഹായത്തിനു പുറമേയാണ് ഇത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചുമതല സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കാണ്. ചെലവ് കേന്ദ്രം വഹിക്കും.

Content Highlights: One Nation One Ration Scheme for Migrant Workers FM Nirmala Sitaraman