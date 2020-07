ന്യൂഡല്‍ഹി: ആറ് മുതല്‍ പതിനാല് വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏകീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ഇടപെടാന്‍ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. നയപരമായ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഐ.സി.എസ്.ഇ, സി.ബി.എസ്.ഇ ബോര്‍ഡുകള്‍ ലയിപ്പിച്ച് ഒറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് ആക്കുകയും, പൊതു പാഠ്യ പദ്ധതി ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നേതാവ് അശ്വിനി കുമാര്‍ ഉപാധ്യായ ആണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ ലയിപ്പിക്കാന്‍ കോടതിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഹര്‍ജിക്കാരന് സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഭാരമേറിയ ബാഗുകളും ചുമന്നാണ് കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ പോകുന്നതെന്നും അവരുടെ ബാഗിലേക്ക് ഇനി ഒരു പുസ്തകം കൂടി കയറ്റാനാണോ ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ ശ്രമം എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. കുട്ടികള്‍ക്ക് അമിത ഭാരം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

