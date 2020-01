ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ 125 കോടി ജനങ്ങളുടെ പൊതുസ്വത്താണെന്നും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെയോ, പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ മാത്രമല്ലെന്നും ബാബ രാംദേവ്.

'ഈ രാജ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ അല്ല. മറിച്ച് ഇത് 125 കോടി ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടേതാണ്. ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ രാജ്യത്തെ ഒരു 'സൂപ്പര്‍പവറാ'യി ഉയര്‍ത്താനാകൂ.' രാം ദേവ് പറഞ്ഞു.

സിഎഎയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭിന്നിപ്പിക്കാന്‍ കെല്‍പുള്ള ആ ശക്തികള്‍ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും, രാഷ്ട്രീയമായും, മതപരമായും സ്ഥിരതയോടെ നിലനില്‍ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വളര്‍ച്ചക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്.

5 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായിക്കൊണ്ടുള്ള 'പുതിയ ഇന്ത്യ'യെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ഓരോരുത്തരും ഒരോ വശത്തുനിന്നും തീര്‍ച്ചയായും സഹകരിക്കണം. രാംദേവ് പറഞ്ഞു.

