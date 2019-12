ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ മുസാഫര്‍നഗറില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ ഒരാള്‍ കൂടി മരിച്ചു. മുസാഫര്‍നഗര്‍ സ്വദേശി ഹാരൂണാ(30)ണ് മരിച്ചത്. ഡല്‍ഹി എയിംസില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഹാരൂണ്‍.

ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഹാരൂണ്‍ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന വെടിവെപ്പിലാണ് ഹാരൂണിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.

വ്യവസായി ആയിരുന്ന ഹാരൂണ്‍, വ്യവസായശാലയില്‍നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുംവഴിയാണ് വെടിയേറ്റതെന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നത്. ഹാരൂണ്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വെടിയേറ്റ ഹാരൂണിനെ നേരെ എയിംസിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഹാരൂണിന്റെ മരണത്തോടെ, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസ് നടപടിയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 21 ആയി.

