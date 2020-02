ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇതിനോടകം ഏഴുപേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇവരില്‍ മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി ഭക്ഷണം വാങ്ങാന്‍ പോയ പിതാവും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കര്‍ദംപുരി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫുര്‍ക്കാനാ(32)ണ് മക്കള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാന്‍ പോയതിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മുഹമ്മദ് ഫുര്‍ക്കാന്‍ മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്‍ മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍ പറയുന്നു. കരകൗശല ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ കച്ചവടക്കാരാണ് മുഹമ്മദ് ഫുര്‍ക്കാനും മുഹമ്മദ് ഇമ്രാനും. സംഘര്‍ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ജാഫറാബാദിലെ പാലത്തിനു സമീപമാണ് ഇരുവരുടെയും താമസം.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ഓടെ ഞാന്‍ അവനെ കണ്ടിരുന്നു. അവന്‍ അപ്പോള്‍ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു- മുഹമ്മദ് ഫുര്‍ക്കാനെ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍ പറയുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്തെ കടകള്‍ അടച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് മക്കള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം തരപ്പെടുത്താനായി പുറത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഫുര്‍കാന്‍.

മുഹമ്മദ് ഫുര്‍ക്കാന്റെ സഹോദരന്‍ മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍. Photo courtesy: NDTV

ആരോ ഒരാള്‍ എന്നെ വിളിച്ച് 'നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് കാലില്‍ വെടിയേറ്റു' എന്നു പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ അവനെ പലവട്ടം വിളിച്ചു. എന്നാല്‍ അവന്‍ ഫോണ്‍ എടുത്തതേയില്ല. അപ്പോള്‍ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടി തോന്നി- മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍ എന്‍.ഡി.ടി.വിയോടു പ്രതികരിച്ചു.

പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന് നിരവധി ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ വരികയും സഹോദരന് വെടിയേറ്റുവെന്നും ജി.ടി.ബി. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഞാന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി. എന്നാല്‍ എന്റെ സഹോദരന്‍ മരിച്ചിരുന്നു. അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാരോട് അപേക്ഷിച്ചു. മറ്റേതെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയാല്‍, അവനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോയെന്നും ഞാന്‍ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി.

എന്റെ ലോകം തകര്‍ന്നു....ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. അവന്റേത് ചെറിയ മക്കളാണ്. ഒരു മകനും ഒരു മകളും- മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: one man who killed in delhi violence was going to buy food for children says brother