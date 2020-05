പട്‌ന: ഞായറാഴ്ച വരെ 83 ട്രെയിനുകളിലായി ബിഹാറില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത് തൊഴിലാളികളും മറ്റുള്ളവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ്. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ കോവിഡ്-19 രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധനവുണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച വരെ ബിഹാറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 673 കേസുകളാണ്. ഇതില്‍ 354 രോഗികള്‍ രോഗമുക്തി നേടിയത് ബിഹാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമായ സംഗതിയാണ്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിവരവ് ആരംഭിച്ചതോടെ 142 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ബിഹാറിലെ 38 ജില്ലകളില്‍ 37 എണ്ണത്തിലും കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മെയ് നാല് മുതലാണ് ബിഹാറിലേക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ തിരിച്ച് വരവ് ആരംഭിച്ചത്. മെയ് നാലിന് ബിഹാറിലെത്തിയവരില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നെത്തിയ 30 പേര്‍ക്കും, ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നെത്തിയ 22 പേര്‍ക്കും ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നെത്തിയ എട്ട് പേരും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിവരവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സാംപിളുകളുടെ പരിശോധനയില്‍ 1.8 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു വൈറസ് ബാധാ നിരക്കെന്നും അതിന് ശേഷം അത് 4.5 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചുവെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനം ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തുന്നവരായത് കൊണ്ട് ബിഹാറില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 3,474 ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും 98,814 പേരെ ഇവിടങ്ങളില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍ഡ് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് സെക്രട്ടറി അനുപം കുമാര്‍ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഇതുവരെ മടങ്ങിയെത്തിയവരില്‍ രോഗബാധ സംശയിക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. എത്തിച്ചേര്‍ന്നവരുടെയെല്ലാം സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചതായും വളരെ കുറവ് നിരക്ക് ആളുകളില്‍ മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ മെയ് 17 വരെ 86 ട്രെയിനുകളിലായി 2.2 ലക്ഷം ആളുകള്‍ ബിഹാറിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

Content Highlights: One lakh migrant labourers returned Bihar more than 2 lakh to return