കിഷന്‍ഗഞ്ച്: ഇന്ത്യ- നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നേപ്പാളി പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്ക്. ബിഹാറില്‍ കിഷന്‍ഗഞ്ചില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് നേരേയാണ് നേപ്പാള്‍ പോലീസ് വെടിയുതിര്‍ത്തത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം.

വെടിവെപ്പില്‍ പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും ഇയാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും കിഷന്‍ഗഞ്ച് എസ്പി ആഷിഷ് കുമാര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു. നേപ്പാള്‍ പോലീസിനോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സമാധാനപരമാണെന്നും കുടുതല്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജിതേന്ദ്ര കുമാര്‍ സിങ്, അങ്കിത് കുമാര്‍ സിങ്, ഗുല്‍ഷന്‍ കുമാര്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ കാലികളെ തിരഞ്ഞാണ് നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് പോയതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു. നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിന്യസിച്ചിരുന്ന പോലീസ് ഇവര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ ജിതേന്ദ്ര കുമാര്‍ സിങ്ങിനാണ് വെടിയേറ്റതെന്നും പ്രദേശ വാസികള്‍ പറയുന്നു.

നേരത്തെ ജൂണില്‍ നേപ്പാള്‍ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരന്‍ മരിക്കുകയും മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

