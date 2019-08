ശ്രീനഗര്‍: വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ജവാന് വീരമൃത്യു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗറിയിലാണ് സംഭവം. 35-കാരനായ ലാന്‍സ് നായിക് സന്ദീപ് താപ്പയാണ് മരിച്ചത്. ഡെറാഡൂണ്‍ സ്വദേശിയാണ്.

ഇന്ന് രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് പാകിസ്താന്‍ നൗഷേരാ മേഖലയില്‍ മോട്ടോര്‍ ഷെല്ലുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് തുടര്‍ച്ചയായി ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യവും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സൈനിക വാക്താവ് ലെഫ്റ്റണന്റ് കേണല്‍ ദേവേന്ദ്ര ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

പൂഞ്ച് ജില്ലയില്‍ കെ.ജി.മേഖലയില്‍ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തില്‍ നാല് പാക് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വെടിവെപ്പില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന പാകിസ്താന്റെ അവകാശവാദം ഇന്ത്യ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ പാകിസ്താന്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്രവാദികളെ കശ്മീരിലേക്ക് പാക് സൈന്യം കടത്തിവിടുന്നതായും ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

