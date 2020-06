ഷിംല: ഗോതമ്പുണ്ടയില്‍ ഒളിപ്പിച്ച സ്‌ഫോടകവസ്തു കടിച്ച് പശുവിന്റെ വായ തകര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് പോലീസ് ഒരാളെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. ബിലാസ്പുര്‍ ടൗണില്‍ മെയ് 26-നാണ് സ്‌ഫോടക വസ്തു കടിച്ച പശുവിന് പരിക്കേറ്റതെന്ന് ഐഎഎന്‍എസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

കേരളത്തില്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തു കടിച്ച് വായ തകര്‍ന്ന ഗര്‍ഭിണിയായ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവം ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെയാണ് ബിലാസ്പൂരില്‍ പശുവിനോട് ക്രൂരത കാട്ടിയ വിഷയവും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ ഗൗരവമായി എടുത്തത്. കേരളത്തിലെ ആനയുടെ വാര്‍ത്ത ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട പ്രദേശവാസികള്‍ വായ തകര്‍ന്ന പശുവിന്റെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഈ സംഭവത്തിലും ഉത്തരവാദികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സ്‌ഫോടകവസ്തു ഒളിപ്പിച്ച ഗോതമ്പുണ്ട ചവച്ചതോടെയാണ് പശുവിന്റെ വായ തകര്‍ന്നതെന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ദിവാകര്‍ ശര്‍മ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഗോതമ്പുണ്ടയില്‍ പടക്കം ഒളിപ്പിച്ച് കൃഷിസ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നത് പതിവാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. നീലക്കാളകളെയും കാട്ടുപന്നികളെയും നേരിടാനാണ് കര്‍ഷകര്‍ പടക്കം വെക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു. കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികള്‍ ഒളിവിലാണ്.

Content Highlights: One held for feeding firecracker-laced ball to cow