ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിലെ ദോഡ ജില്ലയില്‍ ഭീകരവാദികളും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു ജവാന്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ ഗുഡ്‌നാ വനമേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് ഭീകരവാദികളെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു.

10 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിള്‍സ് (രജപുത് റജിമെന്റ്), സിആര്‍പിഎഫ്, പോലീസ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘമാണ് ഭീകരവാദികളെ നേരിട്ടത്.

പ്രദേശത്ത് ഭീകരവാദികള്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംയുക്ത സേന തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെ ഭീകരര്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം സുരക്ഷാസേന കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഇവിടം വളഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഭീകരരുമായി ഏറ്റമുട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടല്‍ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഒടുവില്‍ ലഭിച്ച വിവരം.

Content Highlights: One army jawan martyred, two terrorists killed in encounter in Dodna